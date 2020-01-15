Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Президент Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в РФ от трех до семи лет.

При этом глава государства указал, что такие выплаты должны осуществляться уже с 1 января 2020 года, передает РИА «Новости».





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