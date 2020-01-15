В РФ не нашли оснований для ограничения полетов над странами Ближнего Востока

15.01.2020, 11:51, Новости дня

Правительство РФ пока не видит оснований для ограничения полетов над странами Ближнего Востока в связи с ситуацией в регионе, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Правительство в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации (в регионе). Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры», – передает ТАСС слова Акимова.

«Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали», – добавил он.

Министр отметил: «Ничто не исключено, но правительство ориентируется на развитие ситуации».

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.



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