Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил четыре года лишения свободы

15.01.2020, 11:47, Новости дня

Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, обвиняемого в пытках осужденного Евгения Макарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославское дело».

Ефремова лишили звания капитана и запретили ему два года занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

Обвинение просило для Ефремова пять лет колонии. В суде он заявил, что раскаивается в преступлении. По его словам, к пыткам привело «девиантное поведение Макарова». «Эмоции перевесили разум», отметил он.

Адвокат бывшего тюремщика подчеркнул, что Ефремов выполнял указания начальства, «поэтому у него не было возможности остановить преступление». «Он удары-то наносил ладошкой», — отметил он.

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, где заместитель начальника оперотдела ИК-1 Ефремов сначала наблюдает за пытками Макарова, а потом бьет его по голове. По уголовному делу о пытках в ярославских колониях проходят больше десяти человек.



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