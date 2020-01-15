Автоновости: Внезапно: Subaru вынуждена извиняться за «неприличное» название Forester

Представленный на днях образец Subaru Forester в особом исполнении – точнее, его фотографии – очень быстро превратились в своего рода вирус в автомобильном сегменте мирового Интернета. В итоге головному офису марки пришлось извиняться перед дилерами, а причина шумихи – в названии версии.

Особое исполнение кроссовера его создатели назвали Forester Ultimate Customized Kit Special. Как легко заметить, первые буквы названия такого "Форестера" складываются в весьма неприличную аббревиатуру, которая на английском при добавлении буквы "s" в конце превращается еще и в глагол. Представляет собой этот "алтимейт кит" основательно доработанный кроссовер: по некоторым данным, его снабдили кузовом веселенькой окраски, цветными тормозными суппортами, большими колесными дисками, спортивной отделкой интерьера и развитой аудиосистемой на компонентах Focal.

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Шумиха вокруг этого Forester привела к тому, что Subaru была вынуждена разослать по своей дилерской сети (по крайней мере, в США) письмо с извинениями. Фирма-де не имеет отношения к этому демаршу, который осуществлен исключительно независимыми ее представителями в Сингапуре, и не собирается продавать "Форестеры" с таким названием официально.

"Мы прилагаем все усилия к созданию сильного имиджа для бренда нашей компании, и наименование этого автомобиля никоим образом не отражает ценности и стандарты, которых мы придерживаемся", — говорится в заявлении.

Правда, в Subaru не уточнили, собирается ли компания предпринять какие-то усилия к тому, чтобы заставить создателей "специального издания" Forester Ultimate Customized Kit сменить его имя.

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