МИД указал на отсутствие подвижек в работе Киева по минским соглашениям

Киев не выполняет минские соглашения, есть движение в правильном направлении, однако этого недостаточно, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Грушко сообщил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС, что позиция Евросоюза «заключается в том, что весь комплекс стратегических российско-есовских отношений повешен на выполнение минских соглашений», передает РИА «Новости».
«Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно все, как сторона конфликта. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона удивила попытка Украины «вскрыть» Минские соглашения во время саммита в «нормандском формате», но они не смогли «возвысить голос».
Напомним, 9 декабря в Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.
Также на полях саммита впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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