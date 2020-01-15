Путин заявил о желании россиян участвовать в жизни страны

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию обратил внимание, что в обществе обозначился запрос на перемены, и россияне хотят участвовать в жизни страны.

«Люди хотят развития и сами стремятся вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела», – указал президент.

Он также сообщил, что обращение с посланием к Федеральному собранию впервые происходит в начале года, поскольку руководству страны нужно быстрее, не откладывая решать масштабные задачи.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Блогер Вадим Бабешкин намерен организовать в подмосковной Рузе мероприятие, призванное установить новый мировой рекорд по самому массовому прыжку в воду. Его целью является поддержка Кубка России по прыжкам в воду, который пройдет в этом городе 27-31 января 2020 года, сообщает «Подмосковье сегодня». Планируется, что в воду с высоты в десять метров будут поочередно прыгать 300 […]