Путин заявил о желании россиян участвовать в жизни страны

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию обратил внимание, что в обществе обозначился запрос на перемены, и россияне хотят участвовать в жизни страны.
«Люди хотят развития и сами стремятся вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела», – указал президент.
Он также сообщил, что обращение с посланием к Федеральному собранию впервые происходит в начале года, поскольку руководству страны нужно быстрее, не откладывая решать масштабные задачи.
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