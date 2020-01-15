Путин заявил о желании россиян участвовать в жизни страны

15.01.2020, 11:44, Новости дня

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию обратил внимание, что в обществе обозначился запрос на перемены, и россияне хотят участвовать в жизни страны.

«Люди хотят развития и сами стремятся вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела», – указал президент.

Он также сообщил, что обращение с посланием к Федеральному собранию впервые происходит в начале года, поскольку руководству страны нужно быстрее, не откладывая решать масштабные задачи.



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