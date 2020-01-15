Патриотам из «Единой России» и бизнес-элите выдали «золотые паспорта» ЕС

3,5 тысячи россиян получило в 2018 году гражданство европейского государства.

Правительство Мальты опубликовало очередной список россиян, которые получили гражданство этого государства и, соответственно, право официально считаться европейцем. Всего счастливыми обладателями паспортов в 2018 году стали 3,5 тысячи россиянина.

Тщательно изучив список, РБК обнаружило много знакомых фамилий, имеющих поразительное сходство с бывшими депутатами правящей партии и представителями крупного бизнеса в России. Так, к примеру, там оказался полный тезка миллиардера, входящего в сотню Forbes, Александра Горбатовского, владельца сети популярных кафе «Шоколадница Александра Колобова, учредителя не менее популярной сети магазинов «Магнолия» Леонида Лунева, бывшего руководителя «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева и других. Среди обладателей «золотого паспорта» есть тезка и члена политического совета регионального отделения ЕР Калининградской области

Юрия Находкина, представителей совета директоров «Сити Инвест банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Однако самым забавным оказалось то, что единоросс Находкин даже не стал отвечать любознательному журналисту на вопрос: есть или у того мальтийское гражданство или это простое совпадение. Просто положил трубку.

А вот его однопартиец — бывший депутат Госдумы Игорь Лисиненко, который имеет непосредственное отношение к чайной компании «Май», не стал скрывать, что вместе с супругой получил гражданство Мальты два года назад. При этом объяснил, что связано это с глобализацией бизнеса и поставками продукции компании в несколько стран мира.

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