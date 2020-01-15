Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Лидер ЛДПР заявил о необходимости списать долги перед микрофинансовыми организациями (МФО).

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упразднить долги россиян по микрокредитам. «Наша партия готова поддержать инициативу ликвидации всех подобных учреждений», заявил он.

Долги граждан России по микрокредитам составляют 40 миллиардов рублей, и Жириновский уверен, что эти долги должны быть списаны. Также известно, что после ужесточения условий со стороны Центробанка, микрозаймовые конторы стали чаще отказывать в выдаче денег

За первое полугодие 2019 года доля отказов по заявкам составила 68-70 процентов

С 1 октября 2019 года в России введены дополнительные ограничения для МФО при одобрения кредита на сумму больше 10 000 рублей.

Отныне компании обязаны рассчитывать максимальную долговую нагрузку (ПДН) клиента при оценке заявки, то есть сравнивать суммы среднемесячных платежей по всем займам и среднемесячный доход. Если ПДН окажется выше 50% кредитор, получит добавочную нагрузку на капитал равную половины суммы займа.

С 1 января 2020 нагрузка выросла до 65%, это привело к дополнительному ужесточению условий выдачи микрозайма.

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