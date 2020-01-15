В Ульяновске отменяют выборы по партийным спискам

Эксперты убеждены, что инициативу пролоббировала «Единая Россия»

В Ульяновске городская дума почти единогласно проголосовала за отмену выборов по партийным спискам. По мнению народных избранников, эта система больше не отвечает требованиям времени. В частности, депутаты, многие из которых, к слову, были избраны именно по «списочной системе», привели сразу несколько плюсов новации. Например, зампред думы Николай Лазарев, предложивший данную поправку в устав Ульяновска, полагает, что избиратели получат возможность лучше узнавать депутата по своему округу, да и сами избранник ста нут более ответственными.

Участники публичных слушаний в Ульяновске уже поддержали изменения – это означает, что уже скоро партийные списки в городе уйдут в прошлое.

В региональном отделении КПРФ утверждают, что эта инициатива направлена против них – в регионе компартия демонстрирует серьезный рост на фоне снижения рейтинга «Единой России». Инициатива неизбежно приведет к тому, что коммунисты потеряют ряд мандатов, уверены эксперты.

Отмена выборов по партспискам ударит по КПРФ, говорят политологи

Отмена выборов по партийным спискам (или ограничение квоты мест под голосование за партии) продиктовано постепенным электоральной снижением поддержки «Единой России», подтверждает в беседе с «Блокнотом» политолог Сергей Станкевич.

«Власти на разных уровнях опасаются, что слишком существенное проникновение в представительные органы иных партий, в том числе непарламентских, приведет к формированию реальной неконтролируемой оппозиции. А она, получив контрольные права и доступ к документам, займётся основательным критическим анализом работы исполнительных учреждений. И оценкой эффективности бюджетных расходов», — заявил эксперт. По его словам, предполагается, что при одномандатных выборах властям удастся удержать представительные органы под контролем исполнительных. «На самом деле, эти усилия только обостряют общественное недовольство. Надо переходить от административных методов к реальной конкурентной политике», — уверен Станкевич.

Политконсультант Ярослав Игнатовский в свою очередь утверждает, что увеличение мажоритарных округов на выборах в городские парламенты региональных центров ослабляет системную оппозицию, которая набирает свои голоса в основном за счет раскрученных федеральных брендов.

«Возрастет роль сетевых проектов и движений в городах. Им будет проще навязать борьбу и «Единой России», и системной оппозиции. Нечто подобное мы видели в Санкт-Петербурге в этом году на муниципальных выборах. Неформальные сетевые объединения могут быть внутри самого списка кандидатов «Единой России», сформированные теневым образом (ставленники того или иного влиятельного лица). Их значимость также повышается. Следовательно, повысится значимость выборов главы администрации регионального центра», — заключил Игнатовский.

Изменение выборной системы на руку «Единой России»

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Алина Жестовская заявила «Блокноту», что в некоторых регионах КПРФ и ЛДПР становятся все более популярными и успешно конкурируют с партией власти на местных выборах.

«На периферии мы наблюдаем настоящий праздник непослушания, для власти это огромная проблема. Нечто подобное можно видеть и в Ульяновской области, и в целом ряде других регионов. Все методы, которые сейчас применяются, они понятны – уход от мажоритарной системы, перенарезка округов – все это попытка перенастроить систему, которая хорошо работала раньше, когда у «Единой России» был достойный рейтинг», — пояснила Жестовская.

По ее словам, Ульяновск пошел по самому примитивному пути: «Они не учли опыт Московской городской думы, которая минувшая летом решила «замаскирвоать» единороссов под самовыдвиженцев, решив, что народ на это купится и проголосует, но не недооценили интеллектуальные способности электората. В итоге самовыдвиженцы вызывали у населения еще меньше доверия». Она полагает, что все, что сейчас делается банальными путями, окажется неэффективным.

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