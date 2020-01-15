В отказе Microsoft от поддержки Windows 7 увидели угрозу для банков

15.01.2020, 11:30, Новости дня

Архитектор технологического центра Microsoft в РФ Иван Будылин заявил, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности.

Тем временем член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что это вынудит кредитные организации обновить свои системы в 2020 году.

«Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, поэтому использующие устаревший софт банки могут оказаться легкой добычей», – передает «Коммерсант» слова Пояркова.

Эксперты сошлись во мнении, что банкам следует оперативно перейти на Windows 10, поскольку работа без технической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа, а также нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

В ряде банков заявили, что необходимые обновления требуют временных и финансовых затрат.

Напомним, во вторник, 14 января компания Microsoft завершила поддержку Windows 7 и сконцентрировалась на развитии Windows 10. Пользователи смогут продолжить работать на «семерке», но операционная система перестанет обновляться.



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