В России появился новый телефон BQ 2819 Tank Quattro с двумя фонариками и четырьмя SIM-картами

15.01.2020, 11:30, Разное

Бренд BQ, специализирующийся на производстве электронных устройств, начал продажи в РФ нового кнопочного телефона. Основной «изюминкой» BQ 2819 Tank Quattro являются четыре SIM-карты и два фонарика.
Новинка от BQ оборудована 2,8-дюймовым дисплеем, аккумуляторной батареей ёмкостью 2500мАч и 0,3-мегапиксельной камерой. В качестве функций в телефоне предусмотрено сразу два фонарика, передача данных с помощью Bluetooth, слот для MicroUSB, радио. Также для пользователей BQ 2819 Tank Quattro может стать интересной возможность пользоваться четырьмя SIM-картами. Внешне модель выглядит массивной из-за защищённого корпуса.

Заявленная на интернет-портале производителя стоимость BQ 2819 Tank Quattro – чуть более 2-х тысяч рублей. Для покупки доступны телефоны с зелёным, чёрным, синим и «защитным» цветом корпуса.



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