Chery начала продажи нового кроссовера Jetour X70 Coupe

Китайская компания Chery объявила о старте продаж нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe.

Основной аудиторией покупателей для новинки окажется молодежь. В свою очередь, отличия от основной версии паркетника Jetour X70 оказались здесь минимальными, однако отличить новинку можно по форме решетки радиатора, стильной головной оптике, обоим бамперам и предусмотренным ходовым огням. Покупатели смогут приобрести автомобиль с 1,5 и 1,6-литровыми моторами на 156 и 197 л.с. мощности соответственно.

Кроме того, на рынке предложены версии с 6-ступенчатой «механикой», а также с роботизированной трансмиссией. Покупатели смогут приобрести данный автомобиль с продвинутой мультимедийной системой. Стартовая комплектация кроссовера оценивается в 91 тысячу юаней.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Верховная Рада 15 января приняла в первом чтении законопроект № 2539 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета», передает корреспондент «ГОРДОН». За проголосовали 278 нардепов. В […]