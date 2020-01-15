Chery начала продажи нового кроссовера Jetour X70 Coupe

15.01.2020, 11:30, Новости дня

Китайская компания Chery объявила о старте продаж нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe.

Основной аудиторией покупателей для новинки окажется молодежь. В свою очередь, отличия от основной версии паркетника Jetour X70 оказались здесь минимальными, однако отличить новинку можно по форме решетки радиатора, стильной головной оптике, обоим бамперам и предусмотренным ходовым огням. Покупатели смогут приобрести автомобиль с 1,5 и 1,6-литровыми моторами на 156 и 197 л.с. мощности соответственно.

Кроме того, на рынке  предложены версии с 6-ступенчатой «механикой», а также с роботизированной трансмиссией. Покупатели смогут приобрести данный автомобиль с продвинутой мультимедийной системой. Стартовая комплектация кроссовера оценивается в 91 тысячу юаней.



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