Борьба с соблазнами — украинский премьер объяснил резкий рост зарплат министров

Украинский премьер Алексей Гончарук объяснил резкое увеличение заработной платы членов своего кабинета министров тем, что с помощью огромных выплат правительство ушло от теневых схем. Как передаёт «СТРАНА», чиновник также добавил, что работа государственных топ-менеджеров «должна соответственно вознаграждаться».



Reuters

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат членов своего кабинета и их замов. Как пишет «СТРАНА», Гончарук заявил, что с помощью огромных выплат правительство ушло от теневых схем.

По словам Гончарука, на Украине много лет чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов либо получали зарплаты в конвертах.

«Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве. Наше правительство — первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открыты», — похвалился глава кабмина.

Также Гончарук попросил «не спекулировать цифрами, а разбираться до конца». Он заверил, что суммы с пятью нулями объясняются тем, что некоторые министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Он также пообещал предоставить детализацию с пояснениями.

Кроме того, премьер добавил, что работа государственных топ-менеджеров «должна соответственно вознаграждаться».

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