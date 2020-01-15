Автомобили Volvo подорожали в РФ на 30 тысяч рублей

Шведская автомобильная компания Volvo увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.

В частности, все модели стали дороже на 30 тысяч рублей. Такие выводы сделали аналитики после проведенного мониторинга цен по основным брендам. Таким образом теперь седан Volvo S60 доступен у местных дилеров по цене от 2,43 млн рублей. Что касается увеличенной версии Volvo S90, то она продается за 3,55 млн рублей в стартовой комплектации.

Обновленная цена популярного универсала Volvo V60 Cross Country составляет от 3,99 млн рублей. Кроссоверы также получили обновленные цены. Модель Volvo XC40 продается за 2,64 млн рублей. Увеличенный паркетник Volvo XC90 доступен на российском рынке по цене от 4,03 млн рублей.

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