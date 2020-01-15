В Тбилиси допустили посредничество Эрдогана между Россией и Грузией

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган может стать посредником в организации встречи на высшем уровне между Россией и Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как информирует грузинская газета «Квирис палитра» («Палитра недели») со ссылкой на посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, в мае планируется визит в Тбилиси президента Турции, а в феврале в Анкаре состоится заседание двустороннего Совета по стратегическому сотрудничеству.

«Недавно с визитом в Анкаре побывал премьер-министр Грузии Георигий Гахария. Турция не только наш добрый сосед, но и стратегический партнер, признающий территориальную целостность и поддерживающий вступление в НАТО», – отметил посол.

Эксперт по вопросам международной политики Сосо Цинцадзе отметил, что в настоящее время идет разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного летом прошлого года из-за антироссийских акций в Тбилиси.

«Это внесло бы позитив в отношения Тбилиси и Москвы, – сказал аналитик. – Возможно, в повестку дня встанет вопрос встречи первых лиц двух стран. Инициативу проведения такой встречи от Европы и Америки Москва не примет, а Турция могла бы стать приемлемым посредником».

Накануне грузинский депутат Леван Коберидзе призвал президента Саломе Зурабишвили открыть дискуссии по форматам переговоров Москвы и Тбилиси, чтобы сделать их более результативными.





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