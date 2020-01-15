В Тбилиси допустили посредничество Эрдогана между Россией и Грузией

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган может стать посредником в организации встречи на высшем уровне между Россией и Грузией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Как информирует грузинская газета «Квирис палитра» («Палитра недели») со ссылкой на посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, в мае планируется визит в Тбилиси президента Турции, а в феврале в Анкаре состоится заседание двустороннего Совета по стратегическому сотрудничеству.
«Недавно с визитом в Анкаре побывал премьер-министр Грузии Георигий Гахария. Турция не только наш добрый сосед, но и стратегический партнер, признающий территориальную целостность и поддерживающий вступление в НАТО», – отметил посол.
Эксперт по вопросам международной политики Сосо Цинцадзе отметил, что в настоящее время идет разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прерванного летом прошлого года из-за антироссийских акций в Тбилиси.
«Это внесло бы позитив в отношения Тбилиси и Москвы, – сказал аналитик. – Возможно, в повестку дня встанет вопрос встречи первых лиц двух стран. Инициативу проведения такой встречи от Европы и Америки Москва не примет, а Турция могла бы стать приемлемым посредником».
Накануне грузинский депутат Леван Коберидзе призвал президента Саломе Зурабишвили открыть дискуссии по форматам переговоров Москвы и Тбилиси, чтобы сделать их более результативными.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Верховная Рада 15 января приняла в первом чтении законопроект № 2539 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета», передает корреспондент «ГОРДОН». За проголосовали 278 нардепов. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Суд арестовал шесть элитных авто Микитася – СМИ / 21 декабря
- Перенесший инсульт Носков дал концерт «Живой» / 16 декабря
- Пожар в шахте «Яреганефть» в Коми потушен / 30 ноября
- В Москве участкового, фабриковавшего дела о наркотиках, приговорили к трем годам колонии / 8 декабря
- Стало известно содержание нового фильма о Гарри Поттере / 31 декабря
- США решили вывести военных с базы в Кувейте / 8 января
- Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым в храм Христа Спасителя / 12 декабря
- LCI — «чёрная пятница» ежегодно оборачивается экологическим бедствием / 29 ноября