Зеленский подписал указ о доступности больницы «Феофания» для всех граждан

Президент Владимир Зеленский 14 января подписал указ №10/2020 «Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами», сообщается на сайте главы государства.

Президент поручил Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан «современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания».

Указ вступает в силу не следующий после опубликования день.

В мае 2019 комитет Верховной Рады по экономическим вопросам поддержал законопроект, который выводит медицинские заведения в подчинении Госуправления делами и Нацакадемии медицинских наук из процесса трансформации системы здравоохранения. В Минздраве Украины, который тогда возглавляла Ульяна Супрун, настаивали, что ведомственные медицинские учреждения, в том числе депутатская больница «Феофания», должны перейти на принцип «деньги идут за пациентом», отмечает LB.ua.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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