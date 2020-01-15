«Ошеломительные размеры» — Handelsblatt о будущем атомном авианосце России

Россия продолжает вооружаться и планирует обзавестись атомным авианосцем, которому предстоит составить конкуренцию ВМС США, пишет Handelsblatt. Его размеры «ошеломляют». Что же касается вооружений, то свой новый авианосец Москва, безусловно, «упакует по полной», не сомневается немецкое издание.



Reuters

Россия продолжает вооружаться и теперь планирует построить новый атомный авианосец, который якобы должен составить конкуренцию американскому военно-морскому флоту, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Оснащён четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час. Именно так, возможно, будет выглядеть новый атомный авианосец, который хочет построить Россия», — пишет автор статьи Андре Баллин.

Что же касается вооружений, продолжает журналист Handelsblatt, то новый авианосец РФ «упакует по полной».

На авианосце, предположительно, можно будет разместить 70 самолётов и вертолётов, а также установят такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон», которыми два года назад глава Кремля Владимир Путин «напугал мир», напоминает Баллин.

Согласно последней информации, задание на проектирование должно поступить в Объединённую судостроительную корпорацию уже в этом году, хоть ранее в ВМФ РФ и заявляли, что планируют ввести новый атомный авианосец в эксплуатацию лишь в 2030 году, отмечает автор статьи.

Официального подтверждения ещё не было, но подобный перенос оборонных планов на более ранний срок, по мнению журналиста немецкого издания, «ни в коем случае не исключён».

«В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии», — считает Баллин.

В создании же нового атомного авианосца будут использованы технический проект и документация, по которой в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века велась постройка незаконченного тяжёлого атомного авианосца «Ульяновск», уточняет автор статьи со ссылкой на российские СМИ.

«Технически российский флот вместе с новым авианосцем такого рода, бесспорно, не уступит американскому. В количественном отношении ВМС США, однако, далеко впереди», — успокаивает журналист Handelsblatt.

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