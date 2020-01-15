Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75

Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.

Уже из названия автомобиля можно понять, что разработчики в дальнейшем не намерены обновлять данную модель. В компании анонсировали, что новинка в спецверсии 6.75 Edition by Mulliner появится в лимитированном количестве 30 экземпляров. Отличить новинку можно по темному оснащению внешних деталей кузова. В салоне предусмотрели дополнительные регуляторы, а также дополнительную строчку на сиденьях.

Автомобиль выполнен на базе максимальной комплектации, а потому под капотом седана используется 6,75-литровый двигатель с мощностью 530 л.с. При таких параметрах разгон до 100 км в час составляет 4,9 секунд.

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