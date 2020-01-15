Звезда сериала «Друзья» скончался в США

15.01.2020, 11:26, Разное

Американский актер Стэн Кирш скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. Его тело нашли в его доме. По предварительным данным, он умер 11 января, сообщает телеканал «360».

Точная причина смерти артиста остается неизвестной. Однако правоохранители не исключают, что он мог покончить с собой, поскольку труп нашли в ванной. 

Россиянам Кирш мог быть знаком по роли в культовом сериале «Друзья», где он сыграл Итана. Однако за свою карьеру он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. Среди них есть и знаменитые картины, такие как «Горец», «Главный госпиталь» и «Месть мертвецов». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Смартфон Xiaomi Mi 10 появится только в феврале, а Redmi K30 Pro представят в марте. Эксперты уверены, что конкуренции между гаджетами ожидать не стоит. По материалам Android Authority, очередной мобильный аппарат китайского бренда Redmi — K30 Pro будет представлен публике в первом месяце весны. Тот же информатор утверждает, после аналогичного смартфона, но с технологией 5G, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика