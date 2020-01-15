Звезда сериала «Друзья» скончался в США

Американский актер Стэн Кирш скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. Его тело нашли в его доме. По предварительным данным, он умер 11 января, сообщает телеканал «360».

Точная причина смерти артиста остается неизвестной. Однако правоохранители не исключают, что он мог покончить с собой, поскольку труп нашли в ванной.

Россиянам Кирш мог быть знаком по роли в культовом сериале «Друзья», где он сыграл Итана. Однако за свою карьеру он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. Среди них есть и знаменитые картины, такие как «Горец», «Главный госпиталь» и «Месть мертвецов».

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