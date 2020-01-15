Автоновости: Спорткару Toyota Supra сосватали компактный мотор

Сейчас возрожденное купе предлагается в странах Европы только с внушительной баварской «шестеркой», а на родине у «Супры» есть и более бюджетный вариант. Его-то и выведут на европейский рынок: в Toyota уверены, что тем самым повысят популярность спорткара.

Речь идет еще об одном моторе BMW из семейства B48 – при объеме в 2,0 л он развивает 258 л.с. и 400 Нм, работая в паре все с тем же 8-диапазонным автоматом. Актуальный для "Супры" в Европе силовой агрегат заметно мощнее, он обеспечивает 340 л.с., но производитель считает, что и слабосильному купе найдется, чем привлечь аудиторию – и дело не только в цене.

С компактным двигателем Toyota Supra оказывается заметно медленнее: на разгон до 100 км/ч она тратит 5,2 секунды, и это почти на секунду больше, чем у старшей версии. Зато такое купе благодаря более компактному мотору на 100 кг легче. Кроме того, в Toyota делают отдельный акцент на развесовке: у двухлитровой "Супры" она практически идеальна и составляет 50:50.

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Ожидается, что в Европе более доступная версия спорткара будет продаваться в одной – достаточно насыщенной – базовой комплектации, дополнить которую можно одним из трех опциональных пакетов Connect, Sport или Premium. Первый добавляет ряд онлайн-сервисов, второй – набор оборудования для активного вождения (включая более мощные тормоза, адаптивную подвеску и активный дифференциал), а третий – премиальную акустику, кожу в салоне, электрорегулировки кресел и так далее.

По традиции будет у такой "Супры" и особая версия под названием Fuji Speedway. Выпустят ее тиражом только 200 экземпляров, а основными отличиями купе станут особый цвет кузова, 19-дюймовые колесные диски, красные боковые зеркала и отделка интерьера черной алькантарой. Цены на новинку для стран Европы пока не называются. Неизвестно также, планирует ли Toyota продавать купе с двухлитровым мотором в России.

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Последнее: Сейчас возрожденное купе предлагается в странах Европы только с внушительной баварской «шестеркой», а на родине у «Супры» есть и более бюджетный вариант. Его-то и выведут на европейский рынок: в Toyota уверены, что тем самым повысят популярность спорткара. Речь идет еще об одном моторе BMW из семейства B48 – при объеме в 2,0 л он развивает […]