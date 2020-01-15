Автоновости: Genesis полностью раскрыл своего конкурента BMW X5

Премиальное подразделение Hyundai-Kia, чтобы представить флагманскую, по сути, модель Genesis, организовало в Сеуле специальное мероприятие. Genesis GV80 попытается отобрать покупателей у немецких конкурентов за счет эффектной внешности и совершенно новых технологий.

Внешность новинки, к слову, сюрпризом не стала: во-первых, ее уже частично рассекретили, а во-вторых, серийный GV80, как и ожидалось, стал почти точной копией предшествующего концепта. Оригинальным нововведением для фирменного стиля Genesis можно считать, пожалуй, экстравагантную "двухэтажную" оптику и массивные выштамповки на передних крыльях.

Платформу для кроссовера задействовали, насколько известно, ту же самую, что и для легковых моделей бренда. Соответственно, основным приводом GV80 будет задний, а опционально его снабдят всеми ведущими колесами. Кроме того, предусмотрен и электронноуправляемый задний дифференциал, и система Multi-Terrain Control с несколькими предустановленными режимами работы ездовой электроники (включая адаптивные амортизаторы) для разных типов покрытий. Управлять амортизаторами электроника будет превентивно: GV80 снабдили "впередсмотрящей" камерой, заблаговременно оценивающей состояние дороги.

Моторная гамма кроссовера на старте продаж будет состоять из единственного трехлитрового дизеля – развивает он 278 л.с. и 589 нм крутящего момента. Мотор сочетается с 8-ступенчатым автоматом. С этим мотором в течение месяца GV80 появится в продаже на рынке Южной Кореи, но для других стран, по слухам, вседорожник снабдят и парой бензиновых наддувных моторов мощностью от 300 (2,5 л и 422 Нм) до 380 л.с. (3,5 л и 530 Нм).

Что касается новых технологий, реализованных на кроссовере, то они сосредоточены вокруг водительского интерфейса и комфорта в салоне (к слову, трехрядном). Кроссовер обзавелся более эффективной системой активного шумоподавления, способной генерировать звуки в противофазе всего за 0,002 секунды, водительским креслом с массажной системой, умеющей бороться с усталостью, навигацией с элементами дополненной реальности и центральным монитором диагональю 14,5 дюйма. Ассистируют ему, к слову, цифровая "приборка" и контроллер с возможностью рукописного ввода.

В нашей стране Genesis GV80 тоже появится – вероятнее всего, это случится во второй половине нынешнего года.

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