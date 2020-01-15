«Дорогой и единственный»: Любовь Толкалина поздравила экс-супруга Егора Кончаловского с днем рождения

Любовь Толкалина в день рождения Егора Кончаловского опубликовала в Instagram трогательные слова, адресованные имениннику, назвав его «дорогим и единственным». Поздравительный пост актриса сопроводила архивным совместным фото с экс-супругом.

«Сегодня, 15 января, день рожденья празднует Егор Кончаловский. Ничто не может помешать моему желанию бесконечно радоваться и благодарить жизнь за тебя. За все без исключения наши приключения, включая расставание», — написала знаменитость. Толкалина пожелала «дорогому и единственному» здоровья и счастья, исполнения всего задуманного, и чтобы в его жизни случались чудеса. Актриса добавила, что будет «на связи с космосом», чтобы все сбылось.

Звезда призвала поклонников завалить аккаунт Кончаловского теплыми словами, на что сразу же они отреагировали. Фолловеры присоединились к пожеланиям Толкалиной, а многие, глядя на совместное фото бывших супругов, назвали их красивой парой. Саму актрису фанаты считают мудрой женщиной, сумевшей сохранить хорошие отношения с экс-мужем.

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