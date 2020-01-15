В Лос-Анджелесе умер известный по сериалам «Горец» и «Друзья» актёр Стэн Кирш

В Лос-Анджелесе 11 января текущего года найден мёртвым 51-летний актёр Стэн Кирш. Российским зрителям он известен по эпизодическим ролям в популярных сериалах «Друзья» и «Горец».

Смерть Стэна Кирша в своём Facebook-аккаунте подтвердила его жена Кристина Грин. В посте она выразила искреннюю благодарность всем друзьям, родственникам, знакомым и просто неравнодушным людям за внимание и поддержку. Точная причина смерти актёра пока не сообщается. Известно лишь, что тело обнаружили в принадлежащем семье артиста жилье в Лос-Анджелесе.

Отметим, за годы карьеры Кирш воплотил на экране более двух десятков персонажей в сериалах и художественных фильмах. Самыми известными стали «Друзья», где актёр появлялся в роли юного возлюбленного Моники Геллер в одном из эпизодов первого сезона, а также «Горец», в котором Стэн Кирш предстал в образе протагониста Ричи Райана.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Любовь Толкалина в день рождения Егора Кончаловского опубликовала в Instagram трогательные слова, адресованные имениннику, назвав его «дорогим и единственным». Поздравительный пост актриса сопроводила архивным совместным фото с экс-супругом. «Сегодня, 15 января, день рожденья празднует Егор Кончаловский. Ничто не может помешать моему желанию бесконечно радоваться и благодарить жизнь за тебя. За все без исключения наши приключения, […]