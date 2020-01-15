Индия задумалась об участии в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике

Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.

Прадхан сообщил, что в данный момент изучается возможность «участия в будущем проекте СПГ в Арктике компании «Новатэк», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Индия также прорабатывает вопрос получения СПГ с Сахалина.

Кроме того, Дели готов инвестировать в проект «Восток ойл» в Красноярском крае. Решение об объеме инвестиций будет принято позже.

Прадхан сообщил также, что Индия пока не готова подписывать меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия из-за участия Пакистана в проекте.

«Мы больше заинтересованы в российском СПГ», – добавил министр.

Напомним, в данный момент «Новатэк» реализует проект «Арктик СПГ-2» – второй крупнотоннажный СПГ-проект после «Ямала СПГ». Ресурсная база – Утреннее месторождение в ЯНАО.

В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая (19,8 млн тонн СПГ в год). Акционеры проекта: «Новатэк» (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), «дочка» китайской CNPC – CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC – Japan Arctic LNG (10%).

Глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в сентябре 2019 года заявил, что компания не рассматривает привлечение новых партнеров в «Арктик СПГ-2», и оставит за собой 60% в проекте.

В 2017 году «Газпром» подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике – Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish.

В качестве возможных вариантов монетизации газа «Газпром» рассматривает проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода «Иран СПГ» (Iran LNG).

Однако отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Заявления Багдада о покупке российских комплексов С-400 – это в большей степени позиция для торга, чем намерение. Потому что зависимость Ирака от США значительно выше чем, например, Турции», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских ЗРК С-400. «Американцы своим вторжением в Ирак создали […]