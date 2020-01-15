Усик: Для мира в Украине нужно, чтобы не разделять на московских, киевских или западенцев

Украинский супертяжеловес Александр Усик в интервью YouTube-каналу «Витражи: о вере в красках» на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы в Украине был мир, сказал, что нужно навести порядок внутри страны.

«Нужно создать дружбу между людьми. Чтобы не разделяли на московских, или на киевских, или на западенцев, или на еще кого-то», – считает боксер.

Усик сказал, что не нужно завидовать соседу, если он ездит на хорошей машине.

«Нужно жить, радоваться, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой», – резюмировал украинец.

ВИДЕОВидео: ВИТРАЖИ: о вере в красках / YouTube

Усик начал карьеру профессионального боксера в 2013 году. С тех пор он выступал в первом тяжелом весе. Украинец провел 16 поединков, в каждом из них стал победителем, в том числе 12 раз нокаутировав соперника. После этого он решил перейти в более тяжелую весовую категорию.

13 октября Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинский супертяжеловес Александр Усик в интервью YouTube-каналу «Витражи: о вере в красках» на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы в Украине был мир, сказал, что нужно навести порядок внутри страны. «Нужно создать дружбу между людьми. Чтобы не разделяли на московских, или на киевских, или на западенцев, или на еще кого-то», – считает боксер. Усик сказал, […]