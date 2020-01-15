Не прокатит

Пока Собянин развивает сеть «наземного метро» в Москве, его бывший зам ликвидирует пермскую городскую электричку. Пермяки готовят коллективный иск.

Подарок к юбилею

«Участок Горнозаводского направления Свердловской железной дороги на перегоне ст. Пермь-2 — ст. Мотовилиха, проходящий через историческую часть города Перми, фактически не используется. При этом линия выступает в качестве барьера и отделяет набережную реки Камы от города. Одной из главных на сегодня задач является сохранение и развитие центра Перми. В том числе вернуть свободный выход к Каме», — сказал врио главы края Максим Решетников Владимиру Путину во время визита президента в Пермь за несколько дней до выборов главы региона в сентябре 2017 года. Так пермяки узнали о планах закрытия городских электричек и ликвидации железнодорожной ветки в центре Перми.

Горнозаводская железная дорога — первая на Урале. Регулярное пассажирское и товарное движение здесь с 1878 года. Участок дороги идет вдоль реки Камы по центру города от основного вокзала Пермь-2 через исторический первый вокзал Пермь-1 в отдаленные районы — Мотовилихинский, Орджоникидзевский и далее — в пермские пригороды.

«Сейчас из 70 километров набережной, вдоль которой расположен город, обустроено лишь два. Остальное пространство занято заводами и железной дорогой. Для благоустройства набережной и в связи с отмечаемым в 2023 году 300-летием Перми власти предлагают демонтировать железнодорожную ветку, что позволит создать здесь новое городское общественно-культурное пространство с привязкой к набережной Камы. Владимир Путин масштабные планы поддержал», — сообщили в краевой администрации.

Фото: Владимир Ошлапов

В масштабных планах — прекращение железнодорожного сообщения на участке Пермь-2 — Пермь-1 — Мотовилиха и строительство в 2022 году двух транспортно-пересадочных узлов на станциях Пермь-2 и Мотовилиха. По планам властей, «пересадочные узлы объединят железнодорожные вокзалы с городским автобусным и трамвайным сообщением».

«Есть продуманная концепция, завязанная на истории города и пожеланиях его жителей. Точно знаю: преобразование набережной стало бы самым лучшим подарком для пермяков к юбилею города», — подчеркнул Максим Решетников.

Но пермяки «подарок» не оценили.

С жителями не посоветовались

Первый этап — закрытие участка Пермь-2 — Пермь-1 — сперва планировался к концу 2018 года. Но закрытие отложили в связи с массовыми протестами. Особенно остро отреагировали пассажиры пригородных поездов. 34 электрички ежедневно перевозят тысячи человек с окраин Перми на работу и учебу. В летний период направление активно используется дачниками.

Митинги, петиции, обращения к президенту, заявления и подписи против ликвидации городской электрички сопровождают кампанию губернатора по закрытию железнодорожной ветки с начала ее объявления.

Ученые пермского университета раскритиковали проект в открытом письме. «Сохранения пассажирского сообщения требует конфигурация нашего города, его вытянутость вдоль реки и ограниченные возможности автобусов по принятию на себя дополнительных пассажиропотоков. <…> По мере ввода в строй новых жилых комплексов проблема транспортного обеспечения жителей Орджоникидзевского района будет стоять еще более остро, чем сейчас», — говорится в письме.

Также ученые предупреждают о вероятных оползнях и подмывании берегов Камы, которые сейчас сдерживаются регулярным укреплением железнодорожного полотна.

Петиция с требованием отставки губернатора собрала более 22 тысяч подписей. «Изменение системы дорожно-транспортных коммуникаций преподносилось как лучший подарок пермякам к 300-летию города. Вот только с жителями Перми и края по этому поводу никто не посоветовался. Никто не продумал, как люди из отдаленных районов Перми будут добираться до своих рабочих мест и обратно, ведь городская электричка — единственное, что соединяет несколько районов города между собой и центром», — сказано в заявлении возмущенных пермяков.

Явление трамвая

После протестов жителей власти решили вместо электрички вдоль Камы пустить скоростной трамвай. Предполагается, что он появится до конца 2021 года. Нужно приобрести в краевую собственность несколько километров ж/д-путей и организовать трамвайную линию вместо железной дороги. На эти цели в бюджете заложено порядка 3 млрд рублей.

24 декабря Министерство транспорта РФ издало приказ «О закрытии железнодорожных путей общего пользования участка Пермь II — Пермь I, станций Пермь I, Пермь II Свердловской железной дороги». Но движение поездов до сих пор не остановлено, и неясно, когда это произойдет. «Пока приказа о закрытии участка железной дороги у нас нет», — пояснили в РЖД «Новой газете». «Ждем со дня на день», — уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

После закрытия участка Пермь-2 — Пермь-1 электрички будут отправляться со станции Пермь-1. Пассажиры электричек, по заверениям властей, смогут бесплатно пересаживаться на городские автобусы на вокзале, а затем и на скоростной трамвай.

Но жители отдаленных районов не согласны с такими решениями — они считают, что нововведения только осложнят им жизнь. Общественник Денис Галицкий и несколько десятков пермяков планируют подать в суд коллективный иск, оспаривающий закрытие железной дороги. Галицкий считает, что нужно не ликвидировать, а развивать городскую электричку, и приводит в пример московскую практику.

«В Москве только что открыли два центральных диаметра (проект называют также «наземным метро» — железнодорожные линии, связывающие Москву и Подмосковье). Это ровно то же, что у нас: из одного пригорода в другой через центр идет сквозная железная дорога. Это огромный проект Собянина, он им очень гордится. В Перми нужно вместо закрытия железной дороги продлить электричку за станцию Пермь-2, сделать ее сквозной, сделать нормальные выходы, пересадочные небольшие площадки. На каждой остановке должна быть возможность легко пересесть на какой-нибудь ближайший городской автобус. Краевые власти хотели изначально, чтобы был проход на набережную. Но скоростной трамвай, который они пытаются сделать, обязательно ограждают. Поэтому кардинально большой разницы между трамваем и электричкой в плане свободного выхода к Каме не будет», — пояснил Галицкий.

Александра Семенова

специально для «Новой»

Источник: Новая газета

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