Представлен новый внедорожник GMC Yukon

К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.

Эксперты подчеркнули что под данным названием предполагается более дорогая модификация внедорожников Chevrolet Tahoe и Suburban, которые вышли на публике в обновленном виде в прошлом месяце. В свою очередь, теперь разработчики намерены выпустить улучшенный GMC Yukon, который также появится и в удлиненном исполнении.

Что касается отличий между моделями, то здесь применят более выразительную внешность, которая выделяется решеткой радиатора, увеличенной оптикой, формой капота и другими параметрами. Вместе с тем в салоне также появятся незначительные изменения от ранее показанных внедорожников Chevrolet Tahoe и Suburban.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon. Эксперты подчеркнули что под данным названием предполагается более дорогая модификация внедорожников Chevrolet Tahoe и Suburban, которые вышли на публике в обновленном виде в прошлом месяце. В свою очередь, теперь разработчики намерены выпустить улучшенный GMC Yukon, который также появится и в удлиненном […]