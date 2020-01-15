Toyota анонсировала новый кроссовер

Японский бренд Toyota показал тизер, который посвящен новой модели.
В компании не скрывают, что продажи новинки стартуют первоначально на европейском рынке. За основу здесь взята архитектура Toyota New Global Architecture GA-B. Представители марки до сих пор не называют точную дату презентации автомобиля. Идея выпуска кроссовера выражена желанием повысить популярность Yaris на европейском рынке.
Несмотря на то, что дизайн кузова получит многочисленные сходства с вышеуказанной моделью, однако новинка все же получит индивидуальный характер и неповторимые черты. Остальные достоинства нового кроссовера на базе Yaris пока удерживаются в тайне, однако премьеру анонсируют на ближайшее время.
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