Мнение: Израиль порицает Украину

Героизация нацизма как консенсус украинских «элит»

МИД Израиля официально осудил Украину за героизацию бандеровщины и лиц, причастных к геноциду европейских и советских евреев. Попутно отметили разгул антисемитизма на Украине, и это при том, что страной рулят зиц-председатель Зеленский и стоящий за ним Коломойский, а до этого Украиной «правил» Порошенко-Вальцман.

Наиболее ярким стало вот это заявление:

"Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений".

Несколько странные обвинения в 2020 году, так как Украина по пути открытой героизации нацизма и коллаборационизма на государственном уровне идет уже шесть лет, аккурат со времен государственного переворота. Разумеется, все это было и раньше, как при Ющенко, так и при Януковиче, но после госпереворота стесняться совсем перестали.

Открыто чествуют эсэсовцев, уничтожают памятники борцам с нацизмом, оскверняют мемориалы убитым евреям, прославляют пособников нацистов, охранников концлагерей, соучастников массовых расстрелов и сожжения украинских и белорусских деревень, премьер-министр не стесняется ходить на концерт неонацистской группы, а свастика и эсэсовская символика в ВСУ и НГУ уже давно не удивляет, став своеобразной нормой.

Тот же директор Украинского Еврейского Комитета Эдуард Долинский достаточно регулярно выкладывает фактические материалы на тему того, как официальный курс, связанный с реабилитацией нацизма и коллаборационизма, бумерангом прилетает по местным евреям, жалобы которых периодически долетают до Израиля, что и приводит к появлению обличительных писем без дальнейших последствий. Прикормленные Коломойским и Порошенко «жидобандеровцы» с удовольствием рапортуют, что «это норма» и «вам не о чем переживать». А шайка Зеленского, точно так же как до этого шайка Порошенко, вовсю повторяет, что Украина сама решает, кого прославлять и кого делать героями. То, что героями объявляют эсэсовцев и коллаборационистов, «новую украинскую власть» не смущает, скорее, наоборот, они это считают нормой и продолжают строить «новую идентичность» вокруг нацистского охвостья.

Разумеется, когда об этом говорят в России или в ЛДНР, это все рефлекторно называют «российской пропагандой», «планом Шатун 2.0» и «клеветой на героев Украины». Когда с аналогичными обвинениями выступают Польша, Израиль или Венгрия, валить на Россию становится сложнее, хотя и в этом случае всегда можно «выразить сожаление по поводу того, что соседи ретранслируют российскую пропаганду», в чем уже не раз обвиняли Польшу, которая пыталась раскачать тему геноцида поляков на Волыни «героями Украины» в 1943 году.

Свежий демарш МИД Израиля (точно так же, как предшествующие демарши польского правительства), отлично показывают, что бандеровщина и прославление коллаборационизма укоренились на Украине всерьез и не связаны напрямую с личностью президента и составом правительства, это часть воззрений украинской политической «элиты», вокруг которой существует сложившийся консенсус. Поэтому, когда другие страны, помимо России, указывают на коричневый душок от Украины, Киев сразу становится в позу и начинает заявлять, что прославление нацистов и нацистских прихвостней — это его суверенное дело. Тем самым грань между Порошенко и Зеленским стирается, сколько бы не пытались продемонстрировать их принципиальные различия. Факт состоит в том, что курс, начатый при Порошенко, продолжается и при Зеленском.

Важным маркером этого остается и разгул прикормленных СБУ неонацистских банд вроде С14, «Правого Сектора» или «Азова», а также легальное существование такой партии как «Свобода». И покуда так остается, никуда «разгул антисемитизма» и «прославление коллаборационизма» не исчезнут, так как они проистекают из государственной политике на Украине, а не являются частными эксцессами, которыми неумелые адвокаты евромайданной Украины пытаются представить подобные системные мерзости.

То, что многие из избирателей Зеленского голосовали за то, чтобы Украины возвращалась к подобию нормальности, уходя от политики гражданской войны и прославления нацизма и коллаборационизма, не должно смущать. Их, как обычно, обманули. Так делал Кучма. Так делал Янукович. Так делает Зеленский. И жалобы из Израиля тут вряд ли что-то изменят.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/ukraina/izrail-poritsaet-ukrainu/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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