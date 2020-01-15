У Матвеевой вытащили кошелек из сумки в центре Киева

Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала, как ее пытались ограбить в центре Киева. Об этом она написала вечером 11 января в Facebook.

«Ааа! У меня вытащили кошелек из сумки. В подземном магазине в центре Киева. Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо болтается чуть сзади. И вдруг буквально задницей чувствую в этой сумке странное шевеление. Резко оборачиваюсь! Три девицы ромской наружности (я их раньше в магазине заметила, потому что одна была с ароматной вареной кукурузой). Я, громко и угрожающе: «Сперли?!». Она, тихо, протягивая мне мой кошелек: «Извините, это парень был, он убежал.» И отходят в сторону, наблюдая за мной», – рассказала ведущая.

Матвеева отметила, что в людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле видимости

Ааа! У меня вытащили кошелёк из сумки. В подземном магазине в центре Киева. Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо… Posted by Nadezhda Matveeva on Laupäev, 11. jaanuar 2020

Надежда Матвеева вела программу «Все буде добре» на канале СТБ.

Она также участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала, как ее пытались ограбить в центре Киева. Об этом она написала вечером 11 января в Facebook. «Ааа! У меня вытащили кошелек из сумки. В подземном магазине в центре Киева. Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо болтается чуть сзади. И вдруг буквально задницей чувствую в этой сумке странное шевеление. Резко […]