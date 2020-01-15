Минфин поддержал появление в России частных судебных приставов

Министерство финансов России поддержало идею создания института частных судебных приставов, которые могут заняться взысканием долгов для бизнеса.
Об этом говорится в обзоре бюджетных расходов на Федеральную службу судебных приставов (ФССП), сообщает РБК.
В Минфине считают, что это поможет сэкономить бюджетные средства.
Предполагается, что появление частных судебных приставов будет происходить поэтапно – сначала они займутся взысканиями долгов в пользу юридических лиц. При этом за ФССП останется взыскание долгов в пользу государства и физических лиц.
Как отмечается в обзоре, в России уже есть коллекторские организации и институт частного сыска, позволяющий разыскивать имущество должника или самого должника без привлечения государственных ведомств.
Предложения о создании института частных приставов уже несколько лет исходят от бизнес-сообщества и органов власти. В 2014 году Министерство юстиции разработало соответствующий законопроект о частных приставах, но он не был принят.
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Последнее: Министерство финансов России поддержало идею создания института частных судебных приставов, которые могут заняться взысканием долгов для бизнеса. Об этом говорится в обзоре бюджетных расходов на Федеральную службу судебных приставов (ФССП), сообщает РБК. В Минфине считают, что это поможет сэкономить бюджетные средства. Предполагается, что появление частных судебных приставов будет происходить поэтапно – сначала они займутся взысканиями долгов в […]
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