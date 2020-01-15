Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января начал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию. В своей речи глава государства отмечает основные проблемы и задает направления дальнейшего развития страны.
Это выступление перед обеими палатами парламента станет для Путина 16-м на посту президента.
Впервые российский лидер огласил его в июле 2000 года на Манеже. Его содержание традиционно держится в тайне до начала выступления. Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал «Россия 24».
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Последнее: Президент России Владимир Путин 15 января начал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию. В своей речи глава государства отмечает основные проблемы и задает направления дальнейшего развития страны. Это выступление перед обеими палатами парламента станет для Путина 16-м на посту президента. Впервые российский лидер огласил его в июле 2000 года на Манеже. Его содержание традиционно держится […]
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