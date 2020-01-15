Владивосток открыл серию региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России»

Первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» открылся в среду на площадке Дальневосточного федерального университета для участников из Дальневосточного федерального округа.

В церемонии открытия полуфинала в ДФО приняли участие заместитель полномочного представителя президента в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата губернатора края и правительства Приморского края Антон Волошко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

«Радость, гордость и благодарность – это три основных чувства, которые я сейчас испытываю. Радость за вас, что в условиях очень жёсткой конкуренции вы сумели дойти до полуфинала. Это очень хорошо! Гордость – за мой любимый Дальний Восток. И благодарность организаторам конкурса. Я желаю всем интересных вопросов, удачных ответов и успешных результатов», – сказал на церемонии открытия Куранов, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Приветственные слова со сцены выразил и вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края Антон Волошко. «Для нас большая честь в очередной раз принимать конкурс. Руководство края расценивает конкурс как особенно важный, поскольку его участники по своим компетенциям и внутренним качествам должны претендовать на высокие позиции в различных управленческих структурах. У нас есть уже позитивный опыт трудоустройства конкурсантов: три участника предыдущих этапов сейчас работают в Правительстве Приморского края, и мы надеемся, что таких людей станет больше», – сообщил Волошко, пожелав всем участникам удачи.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что по итогам контрольного тестирования, которое прошло 14 января, в полуфинал конкурса в ДФО вышли 250 участников. Среди них – два доктора наук, 30 кандидатов наук, 67 конкурсантов с двумя и более высшими образованиями, 82 человека с опытом управления более 10 лет, а у пяти участников в подчинении около 1 тыс. сотрудников.

«Уже в третий раз конкурс проходит во Владивостоке. От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки. Накануне старта очных испытаний конкурсанты должны были пройти повторное контрольное тестирование, подтверждающее их результаты онлайн-этапа. Всего ретест проходили 270 человек. Из них в полуфинал было допущено 250. Самому молодому участнику 23 года, а самому опытному – 54 года», – сообщил Комиссаров.

Он сказал основной возраст полуфиналистов: от 25 до 35 лет – 119 человек и от 36 до 45 лет – 105 участников. Далее следует группа в возрасте от 46 до 55 лет – 22 конкурсанта и до 25 лет – 4 человека. В третьем сезоне участие в полуфинале Дальневосточного федерального округа принимают 45 женщин (18% от общего числа полуфиналистов) и 205 мужчин.

Во Владивостоке впервые в конкурсе «Лидеры России» будет опробован новый формат взаимодействия участников – это одно из нововведений третьего сезона конкурса. По итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше пообщаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. На полуфинале в ДФО организаторы протестируют современный формат нетворкинга, который должен позволить участникам не только познакомиться друг с другом, но и попробовать себя в неожиданных ролях.

«Мы не в первый раз принимаем полуфинал «Лидеров России». Для нас это честь и гордость. … Очень важно не поддаться искушению соответствовать чему-то, что вы считаете правильным. Важно не то, что мы считаем в какой-то текущий момент, а важно быть собой в каждый момент времени», – выразил напутствие полуфиналистам конкурса ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Ректор ДВФУ добавил, что в прошлом году два сотрудника Дальневосточного федерального университета стали финалистами конкурса «Лидеры России», ездили в Сочи, и они до сих пор получают огромное количество предложений.

Основные дни полуфинала – 15 и 16 января. Конкурсанты за два дня должны успеть продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент России Владимир Путин 15 января начал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию. В своей речи глава государства отмечает основные проблемы и задает направления дальнейшего развития страны. Это выступление перед обеими палатами парламента станет для Путина 16-м на посту президента. Впервые российский лидер огласил его в июле 2000 года на Манеже. Его содержание традиционно держится […]