Осужден первый фигурант дела об избиении в колонии Ярославля

Заволжский районный суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова.
«Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы … Заключить под стражу в зале суда», – передает РИА «Новости» приговор судьи Заволжского районного суда Марии Селезневой.
Также суд постановил лишить Ефремова звания капитана внутренней службы и права занимать руководящие должности в государственных органах на два года.
Прокурор Алексей Матвеев заявил, что примет решение о возможном обжаловании приговора после того, как получит его на руки и тщательно изучит.
«В целом позиция суда не сильно отличается от позиции гособвинения», – сказал он.
Адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова подчеркнула в беседе с журналистами, что довольна решением суда. «Обжаловать приговор мы не будем», – сказала она.
В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.
Заключенный Макаров вышел на свободу в октябре прошлого года.
Напомним, во вторник Ефремов, обвиняемый в избиении заключенного Евгения Макарова, предположил на заседании суда, что пытки снимались на видео для отчета.
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