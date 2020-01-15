Синоптики МГУ пообещали России холодную и снежную зиму

Холодная и снежная зима еще придет в Россию, считает Александр Кислов, возглавляющий кафедру климатологии и метеорологии геофизического факультета МГУ. Привычно низкие температуры в этот сезон возможны при изменении системы, качающей теплый воздух при низком давлении, заявил специалист в интервью Nation News.
16 января, по словам Кислова, в очередной раз будет побит рекорд по температурным показателям. Теплые зимы стали нормой еще с 80-х, и именно тогда синоптики ввели термин «западноевропейская зима». Такая аномалия связана планетарными волнами в атмосфере, имеющими свойство перемещаться. В ближайшие пять дней ожидается отклонение от климатической нормы примерно на 12 градусов, информирует «Политэксперт».
Россия, если система волн передвинется, окажется на ее другой стороне, и на территорию страны попадут холодные потоки. Тогда у россиян появится возможность насладиться настоящей зимой со снегом.
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Последнее: Холодная и снежная зима еще придет в Россию, считает Александр Кислов, возглавляющий кафедру климатологии и метеорологии геофизического факультета МГУ. Привычно низкие температуры в этот сезон возможны при изменении системы, качающей теплый воздух при низком давлении, заявил специалист в интервью Nation News. 16 января, по словам Кислова, в очередной раз будет побит рекорд по температурным показателям. […]
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