Съёмки полнометражного фильма «Кензели» с актёром Александром Домогаровым официально подошли к концу. Предварительный показ кинокартины состоится 9 февраля в Доме кино.

Сюжет повествует о двух временных линиях с разной историей и героями. События современности переплетаются с прошлым. В частности, зрителю покажут избрание Короля поэтов, состоявшееся 27 февраля 1918 года. Александр Домогаров сыграл в той временной линии «чеховского» интеллигента, став ярым символом ушедшей эпохи. В современной временной линии актёр представляет обычного бизнесмена, искренне любящего свою супругу. Сама кинокартина, по словам всей съёмочной группы, повествует о сложных решениях в жизни каждого человека и показывает, что за обыденными поступками может скрываться глубинные переживания и идеи.

Вся команда, работавшая над фильмом «Кензели», не упустила возможности рассказать о поведении актёра Александра Домогарова. Из их слов, знаменитость ведёт себя крайне скромно, и временами на шумной съёмочной площадке он становился максимально незаметным.

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