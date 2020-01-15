Стали известны планы Роскосмоса по поставкам «Ангары» для Минобороны

Роскосмос планирует поставить Минобороны две тяжелых ракеты-носителя «Ангара» в 2020 году, сообщили в госкорпорации.
«Первая в 2020 году тяжелая ракета-носитель «Ангара» будет поставлена заказчику до конца первого квартала. Вторая должна быть поставлена до конца года», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.
Напомним, в декабре в Роскосмосе сообщили, что в следующем году планируют возобновить пуски РН «Ангара», ракета будет передана Центром Хруничева в 1-м квартале 2020 года.
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Последнее: Роскосмос планирует поставить Минобороны две тяжелых ракеты-носителя «Ангара» в 2020 году, сообщили в госкорпорации. «Первая в 2020 году тяжелая ракета-носитель «Ангара» будет поставлена заказчику до конца первого квартала. Вторая должна быть поставлена до конца года», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса. Напомним, в декабре в Роскосмосе сообщили, что в следующем году планируют возобновить пуски РН «Ангара», […]
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