Роухани извинился за задержу объявления о сбитом украинском Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что вооруженные силы республики по ошибке сбили украинский Boeing.
«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», – сказал президент, передает ТАСС.
Он также потребовал от ВС страны предоставить больше информации об инциденте с украинским самолетом. «Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали) расследования», – сказал президент.
Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.
Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.
Позднее в Иране объяснили, что военные приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Роскосмос планирует поставить Минобороны две тяжелых ракеты-носителя «Ангара» в 2020 году, сообщили в госкорпорации. «Первая в 2020 году тяжелая ракета-носитель «Ангара» будет поставлена заказчику до конца первого квартала. Вторая должна быть поставлена до конца года», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса. Напомним, в декабре в Роскосмосе сообщили, что в следующем году планируют возобновить пуски РН «Ангара», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пять военных самолетов США покинули турецкую авиабазу после слов Эрдогана о ее закрытии / 16 декабря
- Познер назвал «высшее человеческое качество» / 12 декабря
- Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции Объединенных сил / 3 декабря
- Отсутствие конкуренции посчитали причиной падения Москвы в рейтингах городов / 20 декабря
- Закревская: Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной / 24 ноября
- Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС / 30 декабря
- Ученые выяснили причины одиночества пожилых людей / 10 января
- Дубилет: Планируем отменить около 40% форм Госстата / 13 января