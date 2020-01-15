Покупателями мальтийских «золотых паспортов» оказались представители российской бизнес-элиты и единороссы

Мальта назвала имена россиян, купивших ее «золотые паспорта» в 2018 году. Как пишет РБК, среди них оказались оказались акционер АФК «Система» Александр Горбатовский, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и член политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрий Находкин.
Гражданство Мальты получил также партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василий Торкановский и вся его семья. «Иванян и партнеры» защищали интересы России в разбирательстве с акционерами ЮКОСа и споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма.
Мальта с 2013 года выдает иностранцам паспорта. Для этого требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории. Фактического проживания на территории не требуется. Гражданство Евросоюза автоматически дает право на свободное перемещение по ЕС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мальта назвала имена россиян, купивших ее «золотые паспорта» в 2018 году. Как пишет РБК, среди них оказались оказались акционер АФК «Система» Александр Горбатовский, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и член политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрий Находкин. Гражданство Мальты получил также партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василий Торкановский и вся его семья. «Иванян и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Трамп объявил об отставке главы ВМС США / 25 ноября
- На заседании по делу экс-беркутовцев суд, по сути, зафиксировал преступление генпрокурора – адвокат семей Небесной сотни / 14 января
- Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса. Как голосовали нардепы по фракциям / 12 декабря
- В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах / 10 января
- Европарламент ужесточил условия отмены санкций против России / 19 декабря
- Денисова посетила в итальянской колонии нацгвардейца Маркива / 4 декабря
- Американская киноакадемия в Лос-Анджелесе объявила номинантов на премию «Оскар-2020» / 13 января
- Лавров рассказал об ответе РФ на санкции США против «Северного потока – 2» / 22 декабря