Покупателями мальтийских «золотых паспортов» оказались представители российской бизнес-элиты и единороссы

Мальта назвала имена россиян, купивших ее «золотые паспорта» в 2018 году. Как пишет РБК, среди них оказались оказались акционер АФК «Система» Александр Горбатовский, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и член политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрий Находкин.

Гражданство Мальты получил также партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василий Торкановский и вся его семья. «Иванян и партнеры» защищали интересы России в разбирательстве с акционерами ЮКОСа и споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма.

Мальта с 2013 года выдает иностранцам паспорта. Для этого требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории. Фактического проживания на территории не требуется. Гражданство Евросоюза автоматически дает право на свободное перемещение по ЕС.

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Последнее: Мальта назвала имена россиян, купивших ее «золотые паспорта» в 2018 году. Как пишет РБК, среди них оказались оказались акционер АФК «Система» Александр Горбатовский, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и член политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрий Находкин. Гражданство Мальты получил также партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василий Торкановский и вся его семья. «Иванян и […]