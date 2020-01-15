Мнение: Как «Газпром» победил Америку

Россия выиграла большую газовую партию у США. Наши оппоненты ещё трепыхаются, но только потому, что сдаваться для них совсем не вариант — так они, по крайней мере, имеют возможность не признавать официально поражение и не выглядеть бледно перед избирателями.

Суть плана США заключалась в том, чтобы отрезать Европу от российского газа и посадить Европу на газ американский. Драка шла сразу за два приза — денежный и политический. Во-первых, поставки газа стоят деньги, и американцы, конечно, хотели, чтобы эти деньги шли в США, а не в Россию. Во-вторых, что важнее, без энергии экономика не работает. Если у вас дома остывают батареи, если у вас нет электричества в розетках, размер квартплаты вас уже не так сильно волнует. Те 50-100 рублей в день, которые вы платите за электричество и отопление, не имеют значения по сравнению с неудобствами, которые вы испытываете, сидя при свечах в тёмной и холодной квартире.

Вначале, в девяностые и нулевые годы, дела у США шли на лад. Россия была слаба, а Европа была полностью подчинена американцам, и молча смотрела, как американцы постепенно поджигают бывшие республики СССР, чтобы создать мёртвую буферную зону между Россией и Европой.

В дело, однако, вмешался непредвиденный фактор — Владимир Путин. В 2004 году очередной газовый контракт между Россией и Украиной наш президент перезаключил не на 30 лет, как предполагалось, а всего лишь на 15 лет, до конца 2019 года. Наш план был таким: заменить за 15 лет одну украинскую трубу, находящуюся под контролем американцев, на несколько труб, которые американцы контролировать не смогут. Обойти американскую буферную зону с севера и с юга, сделав её тем самым бесполезной.

Американцы восприняли демарш 2004 года как оскорбление, как отказ русских добровольно отрезать себе руку. Отношения США и России испортились, началась многолетняя борьба, рассказывать про которую сейчас я не вижу смысла, так как мы все наблюдали за её ходом в новостях.

Сейчас, в 2020 году, победа России уже очевидна. Северный поток — 2 по большей части достроен, оставшиеся работы будут завершены в этом или в начале следующего года. Турецкий поток успешно запущен и работает. Транзит через Украину продолжает работать, но мы при этом имеем новый договор, который позволяет нам свободно регулировать объём прокачки. Месяц назад также был торжественно открыт газопровод «Сила Сибири» в Китай, который позволяет нам теоретически направить газ в другую сторону, на восток.

Итоговый расклад настолько благоприятен для России, что компьютерные игроки заподозрили бы нашего президента в использовании чит-кодов. Россия обладает стратегически важным ресурсом, углеводородами, и сама контролирует трубы, по которым этот ресурс поставляется в Европу, в Китай и в прочие важные регионы. Европа и Китай, в свою очередь, сильно нуждаются в наших углеводородах, а впадающая в зелёную деменцию Европа вдобавок ещё и постепенно уничтожает свои генерирующие мощности, всё сильнее подсаживаясь на поставки российского газа.

Проигравшие партию, со всеми поссорившиеся американцы стоят в сторонке, сжимают кулаки и смотрят на нас сквозь текущие из глаз слёзы бессильной ярости.

Пожалуй, вместо завершения поста осталось рассказать только про «некупленный» трубоукладчик и про проигранные 3 миллиарда долларов, так как про них всё равно будут спрашивать в комментариях.

С трубоукладчиком, которого у нас вот прямо сейчас нет, и который у нас будет чуть позже, ситуация не вполне ясная. Насколько я знаю, «Газпром» собирался в случае наступления санкций целиком выкупить итальянскую компанию Saipem, вот прямо вместе со всем её флотом, всеми её инженерами и всеми ноу-хау, за 5 млрд долларов. Компания крупная, там работает 30 тысяч человек, но у «Газпрома» вполне достаточно проектов и интересов на нашей планете, чтобы всех их работой загрузить. Видимо, что-то сорвалось: то ли кто-то в Италии торпедировал покупку, то ли в ходе проработки сделки всплыли какие-то подводные камни.

В итоге выбрали один из других вариантов достройки труб, немного сдвинули сроки. Не вижу в этом никакой катастрофы — торопиться некуда, никто не замёрзнет, газа хватит всем.

Проигранные в суде 3 млрд долларов — обидный щелчок по носу, но тоже текущий вопрос. Это выручка «Газпрома», если мне не изменяет память, за 9 дней работы. Да, больно. Да, неприятно. Но делать из этого трагедию не стоит: Юристы будут теперь прописывать в контрактах другие, более надёжные арбитражи — только и всего.

Главный пострадавший в этой истории — Стокгольмский арбитраж, так как «Газпром» потерял выручку за 9 дней, а шведы потеряли репутацию за сотни лет.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: Россия выиграла большую газовую партию у США. Наши оппоненты ещё трепыхаются, но только потому, что сдаваться для них совсем не вариант — так они, по крайней мере, имеют возможность не признавать официально поражение и не выглядеть бледно перед избирателями. Суть плана США заключалась в том, чтобы отрезать Европу от российского газа и посадить Европу на […]