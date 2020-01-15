С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по поводу насилия над детьми – Офис генпрокурора

15.01.2020, 10:54, Новости дня

С начала 2020 года было зарегистрировано 259 уголовных производств по поводу насилия над детьми, сообщает 15 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«В Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений», – сказано в сообщении.

Отмечается, что «с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыто 259 уголовных производств по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами».

В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. В Киеве весной 2020 года появится «кризисная комната» для помощи пострадавшим от домашнего насилия. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: С начала 2020 года было зарегистрировано 259 уголовных производств по поводу насилия над детьми, сообщает 15 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. «В Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений», – […]

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