Конкурсы на должности в ГАСИ будут проводиться при условии аудио- и видеофиксации – глава ведомства Костенко

15.01.2020, 10:54, Новости дня

Конкурсы на должности в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины будут проводиться максимально открыто, сообщила и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко. Об этом 14 января пишет пресс-служба ведомства.

«Конкурсная комиссия должна работать прозрачно. Ранее представители СМИ, общественных организаций и эксперты не имели доступа к конкурсу. Отныне этот механизм будет работать в открытом режиме, с обязательной аудио- и видеофиксацией всего, что будет происходить во время конкурса», – заявила руководитель.

Конкурсы, которые должны были состояться 15 января, отложили, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность, добавила она. В этот день комиссия должна была рассмотреть претендентов на должности директора департамента ГАСИ в Днепропетровской области, начальника отдела надзора за деятельностью уполномоченного органа по вопросам архитектуры и градостроительства департамента ГАСИ в Киеве, начальника отдела правовой работы департамента ГАСИ в городе Киеве, а также заместителя начальника отдела правовой работы в департаменте ГАСИ в Киеве.

Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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