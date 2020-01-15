Импичмент Трампа. Палата представителей обнародовала переписку бизнесмена Парнаса с украинскими чиновниками

Палата представителей США 14 января обнародовала новые документы по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении на сайте Комитета по разведке.

«Доказательства, представленные сегодня, включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, представленные в Комитет по разведке Львом Парнасом, соратником Руди Джулиани, в соответствии с повесткой, врученной ему 10 октября 2019 года. Эти материалы будут предоставлены в распоряжение Белого дома. Телефонные записи, предоставленные Судебному комитету Палаты представителей, содержат конфиденциальную личную информацию, и поэтому комитеты не будут обнародовать их», – говорится в сообщении.

В приложении обнародованы переписки Парнаса со многими украинскими политиками, в том числе, с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, помощниками президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.

Так, в начале мая 2019 года Парнас пытался установить связь с Бакановим, с целью организовать встречу Зеленского с личным адвокатом Трампа Джулиани. Баканов отмечает, что передал информацию от него президенту, однако ответа от него Парнас так и не получил.

Бизнесмен пытается установить контакты с Шефиром. Они встречаются в киевском ресторане «Прага», однако вскоре Шефир также начинает игнорировать Парнаса.

О помощи в организации встречи с Зеленским соратник Джулиани просит и Авакова, однако и тот в конце мая перестает отвечать ему на сообщения.

В сентябре и октябре 2019 года Парнас переписывался с бизнесменом Игорем Коломойским. Они говорили о визите Зеленского в США, Коломойский говорил Парнасу, что у него «есть новости».

С Луценко американец обсуждал тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Генпрокурор говорил, что она открыто призывает уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и говорит о плохом отборе судей Верховного суда. В ответ на просьбу Парнаса назвать имена тех, против которых Йованович якобы просила не проводить расследование, Луценко называет имена тогдашних нардепов Сергея Лещенко и Мустафы Найема, а также руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

22 марта Луценко пишет Парнасу об «успешном» расследовании по делу главы Burisma Николаю Злоческому и утверждает, что у него есть свидетельства о «перечислениях Б» (возможно, имеется ввиду сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который входил в Совет директоров Burisma). Однако, по словам генпрокурора, власти США никак «не могут снять одну дуру». Парнас отвечает ему, что она «непростая дура», но «никуда не денется».

«Если вы не принимаете решение по мадам, вы ставите под сомнение все мои заявления. В частности, и относительно Б», – пишет Луценко в одном из сообщений. Парнас уверяет Луценко о том, что в США его поддерживают и считают «настоящим героем Украины».

В заявлении председателей комитетов Палаты представителей США, которые ведут расследование дела об импичменте Трампа говорится, что новые документы также подтверждают давление команды президента США на украинские власти.

«Все эти новые доказательства подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его партнеры оказывали давление на украинских чиновников, чтобы они объявили о расследованиях, которые принесут политическую выгоду президенту. В Сенате не может быть полного и справедливого судебного разбирательства без документов, которые президент Трамп отказывается предоставить Конгрессу», – говорится в документе.

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном вероятного соперника президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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