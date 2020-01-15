В РФ подорожал седан Genesis G90

15.01.2020, 10:52, Новости дня

Обновленный премиальный седан Genesis G90 уже начинает поступать на рынок США, однако позже модель появится и в остальных странах.

За базовую комплектацию автомобиля клиентам понадобится заплатить от 73,2 тысяч долларов. Вместе с тем выход новой модели состоялся в 2017 году, однако теперь производитель предложил улучшенную рестайлинговую модификацию седана Genesis G90. Автомобиль появится в двух вариантах, отличающихся производительностью и функционалом.

В базовой модели применили 3,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 365 л.с. В максимальной комплектации под капотом седана расположен 5-литровый турбированный мотор, который выдает до 420 л.с. мощности. Автомобили получили 8-ступенчатую автоматическую  трансмиссию.



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Последнее: Обновленный премиальный седан Genesis G90 уже начинает поступать на рынок США, однако позже модель появится и в остальных странах. За базовую комплектацию автомобиля клиентам понадобится заплатить от 73,2 тысяч долларов. Вместе с тем выход новой модели состоялся в 2017 году, однако теперь производитель предложил улучшенную рестайлинговую модификацию седана Genesis G90. Автомобиль появится в двух вариантах, […]

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