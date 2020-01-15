Федерация бокса РФ начала расследование результатов допинг-теста Беспутина

Федерация бокса РФ проводит собственное расследование результатов допинг-теста российского спортсмена Александра Беспутина, сообщил генсек федерации Умар Кремлев.
28-летний российский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.
«Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло», – передает ТАСС слова Кремлева.
Он также рассказал о позиции федерации относительно вскрытия пробы «Б».
«Думаю, надо [вскрывать пробу]. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу «Б» или нет. Что там, в каких дозах и все остальное», – добавил Кремлев.
Напомним, 1 декабря 2019 года Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, победив соотечественника Раджаба Бутаева в 12-раундовом поединке в Монако.
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