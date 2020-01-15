Федерация бокса РФ начала расследование результатов допинг-теста Беспутина

15.01.2020, 10:51, Новости дня

Федерация бокса РФ проводит собственное расследование результатов допинг-теста российского спортсмена Александра Беспутина, сообщил генсек федерации Умар Кремлев.

28-летний российский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.

«Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло», – передает ТАСС слова Кремлева.

Он также рассказал о позиции федерации относительно вскрытия пробы «Б».

«Думаю, надо [вскрывать пробу]. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу «Б» или нет. Что там, в каких дозах и все остальное», – добавил Кремлев.

Напомним, 1 декабря 2019 года Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, победив соотечественника Раджаба Бутаева в 12-раундовом поединке в Монако.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в РФ от трех до семи лет. При этом глава государства указал, что такие выплаты должны осуществляться уже с 1 января 2020 года, передает РИА «Новости». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика