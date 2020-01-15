Мэр спас пытавшегося сжечь себя селянина в Приангарье

Мэр города Шелехов в Иркутской области Сергей Липин рассказал, как спас селянина, который пытался сжечь себя напротив здания местной администрации.
Липин рассказал на свой странице в соцсети «ВКонтакте», что в среду в полдень (7.00 мск) он увидел из окна своего рабочего кабинета молодого человека в нижнем белье.
Сначала чиновник подумал, что тот собирается залезть на масленичный столб неподалеку, однако мужчина облил себя жидкостью – предположительно, растворителем, а затем, произнося молитвы, поджег зажигалкой.
«Мне удалось первому прийти к нему на помощь и потушить пламя своей курткой. Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь», – отметил глава города.
Мужчину госпитализировали с сильными ожогами. Его мотивы выясняются. По словам Липина, это 32-летний житель поселка Чистые ключи, имеющий судимость.
Ранее сообщалось, что глава района в Смоленской области погиб во время тушения пожара в доме соседей.
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