Мэр спас пытавшегося сжечь себя селянина в Приангарье

Мэр города Шелехов в Иркутской области Сергей Липин рассказал, как спас селянина, который пытался сжечь себя напротив здания местной администрации.

Липин рассказал на свой странице в соцсети «ВКонтакте», что в среду в полдень (7.00 мск) он увидел из окна своего рабочего кабинета молодого человека в нижнем белье.

Сначала чиновник подумал, что тот собирается залезть на масленичный столб неподалеку, однако мужчина облил себя жидкостью – предположительно, растворителем, а затем, произнося молитвы, поджег зажигалкой.

«Мне удалось первому прийти к нему на помощь и потушить пламя своей курткой. Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь», – отметил глава города.

Мужчину госпитализировали с сильными ожогами. Его мотивы выясняются. По словам Липина, это 32-летний житель поселка Чистые ключи, имеющий судимость.

Ранее сообщалось, что глава района в Смоленской области погиб во время тушения пожара в доме соседей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Федерация бокса РФ проводит собственное расследование результатов допинг-теста российского спортсмена Александра Беспутина, сообщил генсек федерации Умар Кремлев. 28-летний российский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка. «Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он употребил. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый […]