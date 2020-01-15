Главы МИД РФ и Ирана встретились в Нью-Дели

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры в Нью-Дели, сообщил иранский телеканал «Пресс-ТВ».
«Глава МИД Ирана Зариф и его российский коллега Лавров провели переговоры на полях политологической конференции «Диалог Райсина», которая проходит в индийской столице», – передает ТАСС сообщение и телеканала.
Подробности встречи глав внешнеполитических ведомств не приводятся.
Ранее Лавров заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий Вашингтона и вышло за все правовые и человеческие рамки.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, обвиняемого в пытках осужденного Евгения Макарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославское дело». Ефремова лишили звания капитана и запретили ему два года занимать руководящие должности в правоохранительных органах. Обвинение просило для Ефремова пять лет колонии. В суде он заявил, что раскаивается в преступлении. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российский гимн перепутали, но болельщики всё исправили / 24 декабря
- Календарь: 31 декабря — 20 лет назад Путин пришел к власти / 31 декабря
- В РФ оценили призыв американских СМИ признать Крым / 27 ноября
- СМИ Германии сообщили о начале расследования в отношении Петрова и Боширова / 6 декабря
- Путин и Меркель обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке / 6 января
- Внук беглого президента Кыргызстана Бакиева сменил фамилию на «Петров» и ведет строительный бизнес в Беларуси / 27 ноября
- Автоновости: Монструозный пикап Tesla Cybertruck отправится служить в полицию Дубая / 28 ноября
- Астрономы обнаружили «копию» Земли / 10 января