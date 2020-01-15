Главы МИД РФ и Ирана встретились в Нью-Дели

Министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры в Нью-Дели, сообщил иранский телеканал «Пресс-ТВ».

«Глава МИД Ирана Зариф и его российский коллега Лавров провели переговоры на полях политологической конференции «Диалог Райсина», которая проходит в индийской столице», – передает ТАСС сообщение и телеканала.

Подробности встречи глав внешнеполитических ведомств не приводятся.

Ранее Лавров заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий Вашингтона и вышло за все правовые и человеческие рамки.

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