России предрекли роль ключевого поставщика воды из-за глобального потепления

На фоне изменения климата РФ в скором времени может стать не только экспортером энергоресурсов, но и поставщиком продовольствия и чистой воды, сообщил экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель на Гайдаровском форуме.

«Я думаю, РФ – страна, которая больше всего выигрывает от потепления климата. Потому что у РФ есть в этом смысле преимущества. В обозримом будущем РФ может стать одним из главных экспортеров продовольствия, чистой воды и так далее», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Шюссель также отметил возможности в области улавливания и хранения углерода. РФ и Европа, по его словам, могли бы сотрудничать в этом направлении, особенно на уровне бизнеса, который мог бы получить большой доход.

Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что потепление климата в РФ происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что нынешняя фантастически теплая для декабря погода в Центральной РФ лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением – однако для РФ оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды.

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