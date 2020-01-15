России предрекли роль ключевого поставщика воды из-за глобального потепления

На фоне изменения климата РФ в скором времени может стать не только экспортером энергоресурсов, но и поставщиком продовольствия и чистой воды, сообщил экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель на Гайдаровском форуме.
«Я думаю, РФ – страна, которая больше всего выигрывает от потепления климата. Потому что у РФ есть в этом смысле преимущества. В обозримом будущем РФ может стать одним из главных экспортеров продовольствия, чистой воды и так далее», – сообщил он, передает РИА «Новости».
Шюссель также отметил возможности в области улавливания и хранения углерода. РФ и Европа, по его словам, могли бы сотрудничать в этом направлении, особенно на уровне бизнеса, который мог бы получить большой доход.
Ранее специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что потепление климата в РФ происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что нынешняя фантастически теплая для декабря погода в Центральной РФ лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением – однако для РФ оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, обвиняемого в пытках осужденного Евгения Макарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославское дело». Ефремова лишили звания капитана и запретили ему два года занимать руководящие должности в правоохранительных органах. Обвинение просило для Ефремова пять лет колонии. В суде он заявил, что раскаивается в преступлении. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно о рисках Зеленского перед нормандским саммитом / 9 декабря
- Скалецкая: В Минздраве Украины много людей, на которых нельзя положиться / 8 декабря
- Меркель объяснила продление санкций ЕС против России / 13 декабря
- В Магадане застрелили согласившегося развести участников застолья врача / 28 декабря
- В Госдуме и Совфеде заявили о серьезном ударе по российскому спорту / 9 декабря
- Авакова взбесили слова Володина о риске развала Украины / 1 декабря
- 10 продуктов, вызывающих головную боль / 29 ноября
- Женщина в Бурятии побила медиков скорой за самолюбование перед зеркалом / 10 января