Мнение: Гниение у моря

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. Не согласны с решением Верховного суда об отмене результатов августовских выборов, но вынуждены подчиниться, прокомментировал решение глава ЦИК непризнанной республики Тамаз Гогия.

Теперь вопрос в том, подчинится ли не решению Верховного суда, но воле абхазского народа (https://t.me/SerpomPo/4971), который и заставил признать нелегитимными выборы 2019 года, Москва.

Или снова, как и летом прошлого года, будет продавливать своего кандидата – неважно Хаджимбу, против которого и восстали недовольные граждане, или какого-то другого ставленника.

Как это было в 2018 году в Приморье, где Кремль, отказался признать победу коммуниста Ищенко во втором туре и протащил в третьем спешно подогнанного с Сахалина Олега Кожемяко.

Но Абхазия – не Приморье, хотя практически у каждого (включая нынешнего главу республики Хаджибму) – российский паспорт в кармане. И продавливать «своих» можно до определенного предела. Да и главная проблема России в Абхазии (как и в Южной Осетии, в Приднестровье) в том, что Москва хочет там все контролировать, но ничего не хочет делать.

Да, Абхазия живет на дотациях из российского бюджета. Но – это тупик, путь никуда. Россия всерьез вкладываться в этот регион, развивать его не готова. Получить серьезные инвестиции извне невозможно – Абхазия практически никем не признана и находится в изоляции.

Потому стоят руины в память о закончившейся более четверти века назад войне с Грузией, медленно, но верно разрушается советское наследство. На подачки из России можно выживать, как на пенсии. Но развиваться невозможно. Кто может, особенно молодежь, бегут из республики.

Это такое тихое гниение у моря. И в нынешней ситуации полной зависимости от России и международной изоляции Абхазии проблема, похоже, не имеет решения.

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Источник: СерпомПо

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