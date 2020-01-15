Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара признан невменяемым

Экспертиза установила, что мужчина, который в октябре 2019 года убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии, сообщили в региональном СК.
«Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным экспертизы, мужчина нуждается в принудительном медицинском лечении.
Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия «Святогор» завершено, материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления, после чего они будут направлены в суд.
Напомним, в конце октября в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду. Свои действия он объяснил «голосами в голове». Позже выяснилось, что мужчина лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, вел отстраненный образ жизни и был социофобом. Поздеева арестовали.
Проститься с убитым мальчиком пришли почти все жители города.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре, а также подробно рассказывала, как в России охраняют школы и детсады.
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